(Сычева) Ирина Леонтиева 18.04.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сычева) Ирина Леонтиева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 18.04.1815, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Сычев Леонтий Михайлович18.05.1796 г.р.
Мать
Сычева Агрофена Вуколовна1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1815

Отец: Сычев Леонтий Михайлович

Мать: Сычева Агрофена Вуколовна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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