(Сычева) Ирина Леонтиева
женский, родилась 18.04.1815, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСычев Леонтий Михайлович18.05.1796 г.р.
МатьСычева Агрофена Вуколовна1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1815
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно