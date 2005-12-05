Koorhan (Klahr) Dinny — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKoorhan (Klahr) Dinny

Koorhan (Klahr) Dinny

Место рождения

New York NY

Дата рождения

29.11.1912

Дата смерти

05.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1938

Дочь: Stearn (Koorhan) Carole Gail

Отец ребёнка: Koorhan Murray (Morris)

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koorhan Murray (Morris)

Смерть
05.12.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.