Koorhan (Klahr) Dinny
Место рожденияNew York NY
Дата рождения29.11.1912
Дата смерти05.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1938
Дочь: Stearn (Koorhan) Carole Gail
Отец ребёнка: Koorhan Murray (Morris)
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koorhan Murray (Morris)
Смерть
05.12.2005