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Stearn (Koorhan) Carole Gail

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Место рождения

Detroit Michigan

Дата рождения

22.08.1938

Дата смерти

26.12.2006

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1938

Отец: Koorhan Murray (Morris)

Мать: Koorhan (Klahr) Dinny

Рождение ребёнка
07.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2006

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