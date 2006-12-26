Stearn (Koorhan) Carole Gail
Место рожденияDetroit Michigan
Дата рождения22.08.1938
Дата смерти26.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1938
Отец: Koorhan Murray (Morris)
Мать: Koorhan (Klahr) Dinny
Рождение ребёнка
07.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2006