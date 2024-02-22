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Круглова Наталия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Круглова Алевтина Константиновна

Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Круглова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Круглова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица

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