Круглова Наталия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Круглова Алевтина Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Круглова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Круглова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Круглов Константин Васильевич
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Горка Яловица