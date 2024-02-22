Круглов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Круглова Алевтина Константиновна
Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Круглова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Круглова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица, в доме с братьями Барановыми