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Круглов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Наталия Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Круглова Алевтина Константиновна

Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Круглова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Круглова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Круглова Наталия Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица, в доме с братьями Барановыми

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