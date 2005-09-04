Старшинова (Бирюлина) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинова (Бирюлина) Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

04.09.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: Бирюлин Алексей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старшинов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старшинов Степан Михайлович

Смерть
04.09.2005

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