Старшинова (Бирюлина) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти04.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Отец: Бирюлин Алексей Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старшинов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старшинов Степан Михайлович
Смерть
04.09.2005