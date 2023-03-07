Бирюлин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бирюлин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1930
Дочь: Старшинова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
24.06.1941
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
?.11.1942