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Бирюлин Алексей Петрович

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Место рождения

Дятловка, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бирюлин Петр

Мать: не указана

Дятловка, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1930

Дочь: Старшинова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
24.06.1941
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.1942
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