Старшинов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаршинов Степан Михайлович

Старшинов Степан Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1923

Дата смерти

30.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старшинова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старшинова Тамара Алексеевна

Смерть
30.10.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close