Старшинов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1923
Дата смерти30.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старшинова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старшинова Тамара Алексеевна
Смерть
30.10.2000