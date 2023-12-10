Фролова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фролов Андрей Калинович

Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фролов Алексей Калинович

Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1844

Дочь: Костикова Васса Калиновна

Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фролова Федосья Калиновна

Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович

Смерть
Неизвестно
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