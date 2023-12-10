Фролова Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1844
Дочь: Костикова Васса Калиновна
Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фролова Федосья Калиновна
Отец ребёнка: Фролов Калина Петрович
Смерть
Неизвестно