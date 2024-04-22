Костикова (Фролова) Васса Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова (Фролова) Васса Калиновна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844

Отец: Фролов Калина Петрович

Мать: Фролова Марина Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Герасева Мария Фроловна

Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Костиков Иван Фролович

Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Костиков Василий Фролович

Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костикова Мавра Фроловна

Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костиков Фрол Васильевич

Смерть
Неизвестно
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