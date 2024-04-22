Костикова (Фролова) Васса Калиновна
Место рождения
Дата рождения22.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844
Отец: Фролов Калина Петрович
Мать: Фролова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Герасева Мария Фроловна
Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Костиков Василий Фролович
Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костикова Мавра Фроловна
Отец ребёнка: Костиков Фрол Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно