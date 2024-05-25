Герасева (Костикова) Мария Фроловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Герасев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Осина (Герасева) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович
Смерть
1951