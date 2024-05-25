Герасева (Костикова) Мария Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасева (Костикова) Мария Фроловна

Герасева (Костикова) Мария Фроловна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Костиков Фрол Васильевич

Мать: Костикова (Фролова) Васса Калиновна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Герасев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Герасев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович

Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Осина (Герасева) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Герасев Василий Никанорович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.