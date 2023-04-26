Захар ов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиДо 1742
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Исламка
Мать: (Мемяинка) Кулатка
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Арчима Захарова
Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка
Рождение ребёнка
1718
Сын: Видяйка Захаров ? Антонов
Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка
Рождение ребёнка
1724
Сын: большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Яковлев Родайка Яковлев
Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка
Рождение ребёнка
1727
Сын: меньший (Велдяшка Захаров) Антипов
Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка
Смерть
До 1742