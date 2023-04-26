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Захар ов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

До 1742

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Исламка

Мать: (Мемяинка) Кулатка

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Арчима Захарова

Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка

Рождение ребёнка
1718

Сын: Видяйка Захаров ? Антонов

Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Яковлев Родайка Яковлев

Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Мать ребёнка: (Мамкаева) Пиндайка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1742
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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