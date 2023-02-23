(Мамкаева) Пиндайка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Арчима Захарова
Отец ребёнка: Захар ов
Рождение ребёнка
1718
Сын: Видяйка Захаров ? Антонов
Отец ребёнка: Захар ов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов
Отец ребёнка: Захар ов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Яковлев Родайка Яковлев
Отец ребёнка: Захар ов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов
Отец ребёнка: Захар ов
Смерть
Неизвестно