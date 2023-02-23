(Мамкаева) Пиндайка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамкаева) Пиндайка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Арчима Захарова

Отец ребёнка: Захар ов

Рождение ребёнка
1718

Сын: Видяйка Захаров ? Антонов

Отец ребёнка: Захар ов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Большой (Дмитрий Захаров) Миронов

Отец ребёнка: Захар ов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Яковлев Родайка Яковлев

Отец ребёнка: Захар ов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Меньший (Велдяшка Захаров) Антипов

Отец ребёнка: Захар ов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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