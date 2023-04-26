Арчима Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчима Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Захар ов

Мать: Пиндайка

Смерть
Неизвестно
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