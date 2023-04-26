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Арчима Захарова
Арчима Захарова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1715
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Захар ов
Около 1682 г.р.
Мать
(Мамкаева) Пиндайка
Около 1687 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец:
Захар ов
Мать:
Пиндайка
Смерть
Неизвестно
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