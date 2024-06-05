Бобродко (Кравец) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобродко Яков
Рождение ребёнка
17.03.1957
Сын: Бобродко Евгений
Отец ребёнка: Бобродко Яков
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Бобродко Виктор
Отец ребёнка: Бобродко Яков
Рождение ребёнка
16.01.1962
Сын: Бородко Константин
Отец ребёнка: Бобродко Яков
Рождение ребёнка
23.05.1964
Дочь: Пекелис (Бородко) Лариса
Отец ребёнка: Бобродко Яков