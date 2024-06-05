Бобродко (Кравец) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобродко (Кравец) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобродко Яков

Рождение ребёнка
17.03.1957

Сын: Бобродко Евгений

Отец ребёнка: Бобродко Яков

Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Бобродко Виктор

Отец ребёнка: Бобродко Яков

Рождение ребёнка
16.01.1962

Сын: Бородко Константин

Отец ребёнка: Бобродко Яков

Рождение ребёнка
23.05.1964

Дочь: Пекелис (Бородко) Лариса

Отец ребёнка: Бобродко Яков

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