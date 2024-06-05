Бобродко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобродко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958

Отец: Бобродко Яков

Мать: Бобродко (Кравец) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобродко (Станковская) Светлана

Рождение ребёнка
23.09.1989

Дочь: Кудина (Борордко) Ольга

Мать ребёнка: Бобродко (Станковская) Светлана

Рождение ребёнка
10.11.1992

Дочь: Минюк (Бородко) Наталья

Мать ребёнка: Бобродко (Станковская) Светлана

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