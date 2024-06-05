Бобродко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958
Отец: Бобродко Яков
Мать: Бобродко (Кравец) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1989
Дочь: Кудина (Борордко) Ольга
Мать ребёнка: Бобродко (Станковская) Светлана
Рождение ребёнка
10.11.1992
Дочь: Минюк (Бородко) Наталья
Мать ребёнка: Бобродко (Станковская) Светлана