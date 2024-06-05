Бобродко (Станковская) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобродко (Станковская) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобродко Виктор

Рождение ребёнка
23.09.1989

Дочь: Кудина (Борордко) Ольга

Отец ребёнка: Бобродко Виктор

Рождение ребёнка
10.11.1992

Дочь: Минюк (Бородко) Наталья

Отец ребёнка: Бобродко Виктор

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