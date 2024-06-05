Бобродко (Станковская) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобродко Виктор
Рождение ребёнка
23.09.1989
Дочь: Кудина (Борордко) Ольга
Отец ребёнка: Бобродко Виктор
Рождение ребёнка
10.11.1992
Дочь: Минюк (Бородко) Наталья
Отец ребёнка: Бобродко Виктор