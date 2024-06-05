Бородко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962

Отец: Бобродко Яков

Мать: Бобродко (Кравец) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородко (Гутич) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородко (Потурай) Нина

Рождение ребёнка
08.11.1987

Сын: Бородко Сергей

Мать ребёнка: Бородко (Потурай) Нина

Рождение ребёнка
10.01.2001

Сын: Бобродко Никита

Мать ребёнка: Бородко (Гутич) Елена

Рождение ребёнка
06.01.2011

Сын: Бородко Михаил

Мать ребёнка: Бородко (Гутич) Елена

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