Бородко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962
Отец: Бобродко Яков
Мать: Бобродко (Кравец) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородко (Гутич) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородко (Потурай) Нина
Рождение ребёнка
08.11.1987
Сын: Бородко Сергей
Мать ребёнка: Бородко (Потурай) Нина
Рождение ребёнка
10.01.2001
Сын: Бобродко Никита
Мать ребёнка: Бородко (Гутич) Елена
Рождение ребёнка
06.01.2011
Сын: Бородко Михаил
Мать ребёнка: Бородко (Гутич) Елена