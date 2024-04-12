Золото Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти01.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-38,зап.-120,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр=242
Крещение
16.10.1910
ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-242,м/к-1910г.лист-38,зап.-120 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын - Антоний и дочь его Сусания
Похороны
01.10.1936
Не известно
Смерть
01.10.1938
Причина смерти: Репрессирован | Золото Владимир Георгиевич (1910) Дата рождения: 1910 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: начальное Партийность: беспарти... Показать все