Костылева (Сердитова) Нина Васильевна
женский, родилась 15.04.1941
умерла 29.03.2024
МатьСердитова Васса Прокопьевна25.08.1910 г.р.
Супруги
Костылев Виссарион Ильич23.07.1939 г.р.
Дети
Забоева (Костылева) Наталья Виссарионовна04.06.1967 г.р.
Коробейникова (Костылева) Василина ВиссарионовнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Илья Виссарионович
Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова (Костылева) Василина Виссарионовна
Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич
Рождение ребёнка
04.06.1967
Дочь: Забоева (Костылева) Наталья Виссарионовна
Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич
Смерть
29.03.2024