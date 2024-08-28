Костылева (Сердитова) Нина Васильевна 15.04.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Костылева (Сердитова) Нина Васильевна

Автор
ИК
Кетова И.

женский, родилась 15.04.1941

умерла 29.03.2024

Мать
Сердитова Васса Прокопьевна25.08.1910 г.р.
Супруги
Костылев Виссарион Ильич23.07.1939 г.р.
Дети
Забоева (Костылева) Наталья Виссарионовна04.06.1967 г.р.
Коробейникова (Костылева) Василина ВиссарионовнаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сердитова Васса Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Виссарион Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Илья Виссарионович

Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова (Костылева) Василина Виссарионовна

Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич

Рождение ребёнка
04.06.1967

Дочь: Забоева (Костылева) Наталья Виссарионовна

Отец ребёнка: Костылев Виссарион Ильич

Смерть
29.03.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.