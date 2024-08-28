Сердитова Васса Прокопьевна
женский, родилась 25.08.1910
умерла 13.05.1995
ОтецСердитов ПрокопийНеизвестно г.р.
МатьСердитова Анна Максимовна15.02.1888 г.р.
Дети
Смолева (Сердитова) Мария Андреевна08.01.1935 г.р.
Костылева (Сердитова) Нина Васильевна15.04.1941 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910
Отец: Сердитов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сердитов Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Смолева (Сердитова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сердитов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1941
Дочь: Костылева (Сердитова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.1995