Сердитова Васса Прокопьевна 25.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сердитова Васса Прокопьевна

Автор
ИК
Кетова И.

женский, родилась 25.08.1910

умерла 13.05.1995

Отец
Сердитов ПрокопийНеизвестно г.р.
Мать
Сердитова Анна Максимовна15.02.1888 г.р.
Дети
Смолева (Сердитова) Мария Андреевна08.01.1935 г.р.
Костылева (Сердитова) Нина Васильевна15.04.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910

Отец: Сердитов Прокопий

Мать: Сердитова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердитов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Смолева (Сердитова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сердитов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1941

Дочь: Костылева (Сердитова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.1995

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