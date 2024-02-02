Пономарев Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пономарев Яков Захарович

Мать: Феодора

Смерть
Неизвестно
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