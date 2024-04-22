Пономарев Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пономарева Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пономарев Василей Яковлевич
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Феодора
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пономарев Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Феодора
Смерть
Неизвестно