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Пономарев Яков Захарович

Место рождения

Вершинино, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пономарев Захар Михайлович

Мать: Пономарева Анна Михайловна

Вершинино, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Пономарев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пономарева Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пономарев Василей Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пономарев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Вершинино, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пономарев Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Феодора

Смерть
Неизвестно
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