Сучков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Степан Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Щербакова (Сучкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1856 ст.
Дочь: Фильчакова (Сучкова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сучкова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно