Сучков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Степан Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Щербакова (Сучкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1856 ст.

Дочь: Фильчакова (Сучкова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сучкова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Сучкова Афросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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