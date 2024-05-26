Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сафроновна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1841