Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сафроновна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сучков Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сучков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1841

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