Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна
Место рождения
Дата рождения10.08.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1862 ст.
Отец: Семыкин Феофан Егорович
Крещение
12.08.1862 ст.
Восприемники: Меркулов Харитон Максимович и Семыкина Агриппина Никитична
Бракосочетание
08.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.
Дочь: Фельчакова Евдокия Панкратовна
Отец ребёнка: Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович
Восприемники: Миночкин Николай Иванович, Черноглазова Ксения Ларионовна
Смерть
Неизвестно