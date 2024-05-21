Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна 10.08.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна

Место рождения

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.08.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1862 ст.

Отец: Семыкин Феофан Егорович

Мать: Семыкина Устинья Петровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.08.1862 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Меркулов Харитон Максимович и Семыкина Агриппина Никитична
Бракосочетание
08.11.1878 ст.

Муж: Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.

Дочь: Фельчакова Евдокия Панкратовна

Отец ребёнка: Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Миночкин Николай Иванович, Черноглазова Ксения Ларионовна
Смерть
Неизвестно

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