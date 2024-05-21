Семыкин Феофан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семыкин Феофан Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1862 ст.

Дочь: Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна

Мать ребёнка: Семыкина Устинья Петровна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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