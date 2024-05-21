Семыкин Феофан Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1862 ст.
Дочь: Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна
Мать ребёнка: Семыкина Устинья Петровна
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно