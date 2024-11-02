Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1858 ст.

Отец: Фильчаков Ларион Евтеевич

Мать: Фильчакова Прасковья Михайловна

Бракосочетание
08.11.1878 ст.

Жена: Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.

Дочь: Фельчакова Евдокия Панкратовна

Мать ребёнка: Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Миночкин Николай Иванович, Черноглазова Ксения Ларионовна
Бракосочетание
12.07.1895 ст.

Жена: Турчина (Бающева) Татьяна Григорьевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Бракосочетание
12.07.1895 ст.

Жена: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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