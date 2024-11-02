Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1858 ст.
Бракосочетание
08.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1879 ст.
Дочь: Фельчакова Евдокия Панкратовна
Мать ребёнка: Фельчакова (Семыкина) Евдокия Феофановна
Восприемники: Миночкин Николай Иванович, Черноглазова Ксения Ларионовна
Бракосочетание
12.07.1895 ст.
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Бракосочетание
12.07.1895 ст.
Жена: не указана
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Смерть
Неизвестно