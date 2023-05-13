Степанида Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дрождин-Дрожжин Фёдор Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Минодора Гурьевна

Отец ребёнка: Гурий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Гурьевич

Отец ребёнка: Гурий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Иванович

Смерть
Неизвестно
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