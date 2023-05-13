Степанида Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дрождин-Дрожжин Фёдор Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Минодора Гурьевна
Отец ребёнка: Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Гурьевич
Отец ребёнка: Гурий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Иванович
Смерть
Неизвестно