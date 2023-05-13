Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Елена Гурьевна
Елена Гурьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гурий Иванович
1823 г.р.
Мать
Степанида Сидоровна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Гурий Иванович
Мать:
Степанида Сидоровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия