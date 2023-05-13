Гурий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Никифорович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дрождин-Дрожжин Фёдор Гурьевич
Мать ребёнка: Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Гурьевна
Мать ребёнка: Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Минодора Гурьевна
Мать ребёнка: Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Гурьевич
Мать ребёнка: Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Гурьевич
Мать ребёнка: Степанида Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Сидоровна
Смерть
Неизвестно