Гурий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Никифорович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дрождин-Дрожжин Фёдор Гурьевич

Мать ребёнка: Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Гурьевна

Мать ребёнка: Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Минодора Гурьевна

Мать ребёнка: Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Гурьевич

Мать ребёнка: Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Гурьевич

Мать ребёнка: Степанида Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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