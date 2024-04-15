Перевалов Михайло Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Перевалов Федор Михайлович
Место жительства
С 1797
С Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Место жительства
С 1822
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевалов Антон Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно