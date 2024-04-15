Перевалов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Перевалов Михайло Дмитриевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1797
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
С Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Место жительства
С 1822
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1822
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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