(Е) Яким Тимофеев 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

(Е) Яким Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1752

умер Неизвестно

Отец
(Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей ПрокофьевОколо 1727 г.р.
Мать
(Из Телятникова) Авдотья Федорова1724 г.р.
Супруги
Варвара Жданова1754 г.р.
Дети
Прасковья Екимова1774 г.р.
Трифон Екимов1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Мать: (Из Телятникова) Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Жданова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Прасковья Екимова

Мать ребёнка: Варвара Жданова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Трифон Екимов

Мать ребёнка: Варвара Жданова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Григорий Екимов

Мать ребёнка: Варвара Жданова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Архип Екимов

Мать ребёнка: Варвара Жданова

Смерть
Неизвестно

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