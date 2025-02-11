(Е) Яким Тимофеев
мужской, родился 1752
умер Неизвестно
Отец(Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей ПрокофьевОколо 1727 г.р.
Мать(Из Телятникова) Авдотья Федорова1724 г.р.
Супруги
Варвара Жданова1754 г.р.
Дети
Прасковья Екимова1774 г.р.
Трифон Екимов1778 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Жданова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Прасковья Екимова
Мать ребёнка: Варвара Жданова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трифон Екимов
Мать ребёнка: Варвара Жданова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Григорий Екимов
Мать ребёнка: Варвара Жданова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Архип Екимов
Мать ребёнка: Варвара Жданова
Смерть
Неизвестно