Варвара Жданова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Прасковья Екимова
Отец ребёнка: (Е) Тимофеев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трифон Екимов
Отец ребёнка: (Е) Тимофеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Григорий Екимов
Отец ребёнка: (Е) Тимофеев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Архип Екимов
Отец ребёнка: (Е) Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Е) Тимофеев
Смерть
Неизвестно