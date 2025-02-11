(Из Телятникова) Авдотья Федорова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Телятникова) Авдотья Федорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1724

умерла Неизвестно

Дети
Марья Тимофеевна1746 г.р.
Савелий Тимофеев1749 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Савелий Тимофеев

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1752

Сын: (Е) Яким Тимофеев

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Никита Тимофеев

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Федор Рекрут В 1784 Г. Тимофеев

Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев

Смерть
Неизвестно

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