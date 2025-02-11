(Из Телятникова) Авдотья Федорова
женский, родилась 1724
умерла Неизвестно
Дети
Марья Тимофеевна1746 г.р.
Савелий Тимофеев1749 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Савелий Тимофеев
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752
Сын: (Е) Яким Тимофеев
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Никита Тимофеев
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Федор Рекрут В 1784 Г. Тимофеев
Отец ребёнка: (Прошка Новиков) (Прошка Новиков) Тимофей Прокофьев
Смерть
Неизвестно