Копыткова Февронья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыткова Февронья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытков Лука Евстафьевич

Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытков Лука Евстафьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Копытков Моисей Евстафьевич

Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Копытков Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов

Смерть
Неизвестно

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