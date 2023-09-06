Копыткова Февронья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытков Лука Евстафьевич
Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытков Лука Евстафьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Копытков Моисей Евстафьевич
Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Копытков Александр Евстафьевич
Отец ребёнка: Копытков Евстафий Семенов
Смерть
Неизвестно