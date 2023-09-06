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Копытков Евстафий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 04.01.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытков Лука Евстафьевич

Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Копытков Моисей Евстафьевич

Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Копытков Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна

Смерть
Около 04.01.1877 ст.

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