Копытков Евстафий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 04.01.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытков Лука Евстафьевич
Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Копытков Моисей Евстафьевич
Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Копытков Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Копыткова Февронья Николаевна
Смерть
Около 04.01.1877 ст.