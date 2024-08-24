Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1872
Отец: Садчиков Иван Александров
Мать: Садчикова Анна Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пятаев Иван Макаров
Рождение ребёнка
11.08.1891
Сын: Пятаев Тихон Иванов
Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров
Восприемники: Илецкий мещанин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова (Леонтьева)
Рождение ребёнка
10.07.1894
Дочь: Пятаева Елена Иванова
Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова.
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Пятаева Анна Иванова
Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков (родной брат Степаниды) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная сестра Степаниды).
Смерть
Неизвестно