Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Садчиков Иван Александров

Мать: Садчикова Анна Абрамова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятаев Иван Макаров

Рождение ребёнка
11.08.1891

Сын: Пятаев Тихон Иванов

Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: Илецкий мещанин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова (Леонтьева)
Рождение ребёнка
10.07.1894

Дочь: Пятаева Елена Иванова

Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова.
Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Пятаева Анна Иванова

Отец ребёнка: Пятаев Иван Макаров

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков (родной брат Степаниды) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная сестра Степаниды).
Смерть
Неизвестно

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