Пятаев Иван Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1891
Сын: Пятаев Тихон Иванов
Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова
Восприемники: Илецкий мещанин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова (Леонтьева)
Рождение ребёнка
10.07.1894
Дочь: Пятаева Елена Иванова
Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова.
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Пятаева Анна Иванова
Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков (родной брат Степаниды) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная сестра Степаниды).
Смерть
Неизвестно