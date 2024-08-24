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Пятаев Иван Макаров

Место рождения

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова

Рождение ребёнка
11.08.1891

Сын: Пятаев Тихон Иванов

Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: Илецкий мещанин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова (Леонтьева)
Рождение ребёнка
10.07.1894

Дочь: Пятаева Елена Иванова

Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков и мещанская девица Александра Никифорова Садчикова.
Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Пятаева Анна Иванова

Мать ребёнка: Пятаева (Садчикова) Степанида Иванова

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Исидор Иванов Садчиков (родной брат Степаниды) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная сестра Степаниды).
Смерть
Неизвестно

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