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Кирпищикова Степанида Ивановна

Место рождения

Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Кирпищиков Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Кирпищикова Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кирпищиков Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпищиков Ефрем Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Смерть
1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
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