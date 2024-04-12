Кирпищикова Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Кирпищиков Андрей Ефремович
Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Кирпищикова Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Кирпищиков Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Кирпищиков Ефрем Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист
Смерть
1753
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 лист