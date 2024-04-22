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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3758Спасобардинское, сел.при р. Сылве.2530118301351Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1225. Спасобардинское, село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 118, жителей 652, церковь православная, школа, 2 ярмарки: 18-го января и 8-го июля.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
19) с. Спасобардинское, при р. Сылве и колодцах, прав. церк., зем. шк., торжки: 18 января, 2 мая, 9 июня и 16 августа, распл.Спасобардинское общество107287279Бывшие государственныеПравославныеРусские2512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347201Спасо-Бардасело57°22'00"57°22'00"O-40-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624428141с Спасо-Бардасело