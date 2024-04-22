село Спасо-Барда, село Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Спасо-Барда

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3758Спасобардинское, сел.при р. Сылве.2530118301351Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
1225. Спасобардинское, село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 118, жителей 652, церковь православная, школа, 2 ярмарки: 18-го января и 8-го июля.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Черноярская волость
19) с. Спасобардинское, при р. Сылве и колодцах, прав. церк., зем. шк., торжки: 18 января, 2 мая, 9 июня и 16 августа, распл.Спасобардинское общество107287279Бывшие государственныеПравославныеРусские2512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347201Спасо-Бардасело57°22'00"57°22'00"O-40-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Усть-Кишертское сельское поселение
57624428141с Спасо-Бардасело
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