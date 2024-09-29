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Лодейшиков Леонтий (Лёвка) Петров

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Место рождения

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Между 1659 и 1666 ст.

Дата смерти

После 1747 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1659 и 1666 ст.

Отец: Лодейшиков Пётр (Петрушка) Анфимов

Мать: не указана

Рассохи, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Лодейщиков Михаил Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Место жительства
С 1711 ст.
Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Лодейщиков Дорофей Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
После 1747 ст.

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