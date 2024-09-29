Лодейшиков Леонтий (Лёвка) Петров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1659 и 1666 ст.
Дата смертиПосле 1747 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1659 и 1666 ст.
Отец: Лодейшиков Пётр (Петрушка) Анфимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Сын: Лодейщиков Михаил Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1711 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Лодейщиков Дорофей Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1747 ст.