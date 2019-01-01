село Троицкое, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2235Троицкое (Истоке), сел.при оз. Истоке.8128122470501Церковь православная 1. Сельское училище. Ярморок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость
500. Троицкое (Истокское), село бывшее государственное, при озере Карасьем Истоке, дворов 61, жителей 406, церковь православная, школа, лавки, 2 ярмарки

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость
9) с. Троицкое (или Карасий Исток и 10) дер. Кобылина, на оз. Карасий Исток, прав. церк., земск. шк., ярмарки: Троицкая и 27 сентября — обе трехдневные, распл.Троицкое общество190543535Бывшие государственныеПравославныеРусские777

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Покровский район , Троицкий сельсовет
3. Троицкое (Карасий Исток), с. с д. Кабылиной2465105731083русские1083Маминскойоз. Карасий-Исток17ст. Синарская3217617172117тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
51695Троицкоесело56°23'с.ш.61°25'в.д.O-41-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000411с Троицкоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.