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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2235Троицкое (Истоке), сел.при оз. Истоке.8128122470501Церковь православная 1. Сельское училище. Ярморок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
500. Троицкое (Истокское), село бывшее государственное, при озере Карасьем Истоке, дворов 61, жителей 406, церковь православная, школа, лавки, 2 ярмарки
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) с. Троицкое (или Карасий Исток и 10) дер. Кобылина, на оз. Карасий Исток, прав. церк., земск. шк., ярмарки: Троицкая и 27 сентября — обе трехдневные, распл.Троицкое общество190543535Бывшие государственныеПравославныеРусские777
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Троицкое (Карасий Исток), с. с д. Кабылиной2465105731083русские1083——Маминскойоз. Карасий-Исток17ст. Синарская3217617172117тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51695Троицкоесело56°23'с.ш.61°25'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000411с Троицкоесело