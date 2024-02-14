Яхиев Хусаин
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Рахимкулов Яхи
Мать: Наиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Маняфова) Гафифа
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Хусаинова) Хубибжамал
Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хусаинов Шагидулла
Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Хусаинова) Хуснижамал
Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа
Смерть
Неизвестно