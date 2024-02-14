Яхиев Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхиев Хусаин

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рахимкулов Яхи

Мать: Наиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маняфова) Гафифа

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Хусаинова) Хубибжамал

Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хусаинов Шагидулла

Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Хусаинова) Хуснижамал

Мать ребёнка: (Маняфова) Гафифа

Смерть
Неизвестно

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