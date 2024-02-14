(Маняфова) Гафифа
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яхиев Хусаин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Хусаинова) Хубибжамал
Отец ребёнка: Яхиев Хусаин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хусаинов Шагидулла
Отец ребёнка: Яхиев Хусаин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Хусаинова) Хуснижамал
Отец ребёнка: Яхиев Хусаин
Смерть
Неизвестно