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(Маняфова) Гафифа

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхиев Хусаин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Хусаинова) Хубибжамал

Отец ребёнка: Яхиев Хусаин

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хусаинов Шагидулла

Отец ребёнка: Яхиев Хусаин

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Хусаинова) Хуснижамал

Отец ребёнка: Яхиев Хусаин

Смерть
Неизвестно

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