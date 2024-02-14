Рахимкулов Яхи
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: (Рахметуллова) Саржидя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наиля
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Яхиева) Мявят
Мать ребёнка: Наиля
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яхиев Хусаин
Мать ребёнка: Наиля
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Яхиева) Фатыма
Мать ребёнка: Наиля
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Яхиева) Хакима
Мать ребёнка: Наиля
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Яхиева) Зулейха
Мать ребёнка: Наиля
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яхиев Хасан
Мать ребёнка: Наиля
Смерть
Неизвестно