Рахимкулов Яхи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимкулов Яхи

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1773 г.р.

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: (Рахметуллова) Саржидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наиля

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Яхиева) Мявят

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1818

Сын: Яхиев Али

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1822

Сын: Яхиев Хусаин

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Яхиева) Фатыма

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Яхиева) Хакима

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Яхиева) Зулейха

Мать ребёнка: Наиля

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яхиев Хасан

Мать ребёнка: Наиля

Смерть
Неизвестно

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