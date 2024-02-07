Величновская Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величновская Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Пётр

Мать: Мартусенко Ульяна Мирославовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивельская Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Величновский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Величновский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рылина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Величновский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величновский Григорий

Смерть
Неизвестно
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