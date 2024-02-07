Величновская Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивельская Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Величновский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Величновский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рылина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Величновский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно