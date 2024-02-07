Величновский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивельская Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Величновская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Величновская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рылина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Величновская Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно