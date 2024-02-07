Ивельская Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивельская Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Величновский Григорий

Мать: Величновская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивельский Сергей Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивельский Сергей Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивельский Сергей Вениаминович

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